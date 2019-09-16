Трамп: США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока

У США нет потребности в нефти и газе с Ближнего Востока, однако это не означает, что они не будут помогать своим союзникам в регионе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Так как мы так преуспеваем в сфере энергетики в последние несколько лет (спасибо Вам, господин президент!)... нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам", - написал американский президент в Twitter.

Отметим, что такое заявление американский лидер сделал после недавней атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.