Турецкий профессор: TANAP и STAR приносят геополитический успех и прибыль Азербайджану и Турции

Ввод в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) и НПЗ STAR приносит геополитические успехи и прибыль Азербайджану и Турции.

Об этом рассказал Report турецкий профессор Седат Айбар.

Он подчеркнул выгоды обоих проектов: "К примеру, на пике строительства завода STAR максимально было задействовано 19 500 работников, в том числе более 3 тыс. инженеров, из 14 стран. Завод STAR снизил зависимость Турции от импорта в нефтехимическом секторе за счет производства нафты, ксилола и реформатов. В то же время запуск завода помог сократить текущий дефицит, благодаря таким нефтепродуктам, как дизтопливо, авиатопливо, LPG и нефтяной кокс".

Турецкий профессор Седат Айбар "Выгоду для Азербайджана от проектов в Турции можно расценить как экономический и геополитический успех".

Профессор также отметил, что TANAP является стратегическим проектом с точки зрения поставок азербайджанского природного газа западным потребителям: "TANAP является важнейшим сегментом проекта "Южный газовый коридор" протяженностью 3 500 километров от Баку до Италии. Проект оценивается в 7 млрд долларов. Помимо того, что TANAP призван диверсифицировать источники природного газа Европы и Турции, это и стратегический шаг для превращения Турции в энергетический коридор. Однако TANAP важен не только с позиции обеспечения диверсификации поставок природного газа или международного баланса сил. Ежегодные поставки в Турцию природного газа в объеме 6 млрд кубометров покроют 12% потребностей Турции в голубом топливе".

С.Айбар подчеркнул, что выгода от этих проектов для Азербайджана, вероятно, больше, чем для Турции: "Существует взаимная выгода. TANAP обеспечивает поставки на рынок азербайджанского газа на конкурентных условиях. Азербайджан, наряду с Турцией, обеспечит прямые поставки на европейский рынок, например, в Италию. Это повышает стратегическую значимость Азербайджана как в Евросоюзе, так и в регионе. В этом смысле выгоду для Азербайджана от проектов в Турции можно расценить как экономический и геополитический успех".

Профессор подчеркнул, что проекты TANAP и STAR способствуют диверсификации экономики Азербайджана: "Ясно, что такие инвестиции вносят вклад в обеспечение занятости. Этому способствуют и крупные проекты SOCAR в Турции. Азербайджанская компания SOCAR очень значима для зависимой от зарубежных поставок природного газа и энергии Турции. Значение TANAP с точки зрения регионального энергетического баланса очевидно. В то же время завод STAR не просто обеспечивает занятость, но поддерживает инновации и предпринимательство. Это обеспечивает многофункциональную выгоду для Турции".