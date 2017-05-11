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    Стоимость экспортируемой сырой нефти увеличилась на 39%

    Азербайджан экспортировал нефть на 2,616 млрд долларов

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан в январе-апреле 2017 года экспортировал 6,493 млн тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 2,616 млрд долларов.

    За отчетный период экспортировано сырой нефти на 11,86% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, стоимость же выросла на 38,76%. Экспорт сырой нефти за первые 4 месяца года составил 76,26% общего объема экспорта.

    Отметим, что общие объемы экспорта Азербайджана за этот период увеличились на 41% - до 3,431 млрд долларов. 

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