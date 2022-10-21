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США принимают заявки на аукцион по продаже нефти из стратегических резервов

США принимают заявки на аукцион по продаже нефти из стратегических резервов Власти США до 25 октября будут принимать заявки от желающих принять участие в аукционе по продаже нефти из стратегических резервов, а к 1 ноября определят покупателей, сообщает министерство энергетики страны.
Энергетика
21 октября 2022 г. 12:58
США принимают заявки на аукцион по продаже нефти из стратегических резервов

Власти США до 25 октября будут принимать заявки от желающих принять участие в аукционе по продаже нефти из стратегических резервов, а к 1 ноября определят покупателей, сообщает министерство энергетики страны.

Поставки нефти победителям аукциона начнутся 1 декабря и продлятся до конца года.

В среду Минэнергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.

По данным американского Минэнерго, до этого нефть из резервов, которые начали формироваться в 1975 году на случай перебоев в поставках на внутреннем или мировом рынках, продавалась с аукциона трижды - в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 2005 году после катастрофических последствий урагана "Катрина" и в 2011 году во время войны в Ливии.

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