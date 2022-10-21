США принимают заявки на аукцион по продаже нефти из стратегических резервов

Власти США до 25 октября будут принимать заявки от желающих принять участие в аукционе по продаже нефти из стратегических резервов, а к 1 ноября определят покупателей, сообщает министерство энергетики страны.

Власти США до 25 октября будут принимать заявки от желающих принять участие в аукционе по продаже нефти из стратегических резервов, а к 1 ноября определят покупателей, сообщает министерство энергетики страны.

Поставки нефти победителям аукциона начнутся 1 декабря и продлятся до конца года.

В среду Минэнергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США не делать этого.

По данным американского Минэнерго, до этого нефть из резервов, которые начали формироваться в 1975 году на случай перебоев в поставках на внутреннем или мировом рынках, продавалась с аукциона трижды - в 1991 году во время войны в Персидском заливе, в 2005 году после катастрофических последствий урагана "Катрина" и в 2011 году во время войны в Ливии.