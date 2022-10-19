США выставили на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов

Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR).

Министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов (SPR).

Как передает Report , об этом сообщается в уведомлении ведомства.

В частности, речь идет о 12 млн барр. малосернистой сырой нефти и 3 млн барр. высокосернистой по цене 89,91 и 83,86 доллара соответственно. Законтрактованное сырьё будет поставлено покупателям в течение декабря.

Продажи будут осуществляться с трех площадок SPR: по 6 млн барр. "легкой" нефти - из нефтехранилищ Big Hill и West Hackberry, еще 3 млн баррелей высокосернистой нефти - из Bryan Mound. Заявки будут приниматься до 25 октября.

Данные объемы станут последним выпуском SPR в рамках озвученного в марте плана по реализации 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с высокими ценами на топливо и нивелирования эффекта от перебоев в поставках.