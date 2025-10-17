Список стран-импортеров нефти из Азербайджана
- 17 октября, 2025
- 17:26
В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в 20 стран 16 млн 996 тыс. 208,46 тонн нефти.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.
|
№
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
По сравнению с январем-сентябрем 2024 г.
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
По сравнению с январем-сентябрем 2024 г.
|
1
|
Италия
|
9 589 365,7
|
+45,8%
|
4 992 915,19
|
+19,9%
|
2
|
Чехия
|
1 307 899,13
|
+4,88 %
|
701 374
|
-11,2%
|
3
|
Хорватия
|
998 469,46
|
-0,7%
|
537 768,29
|
-14,2%
|
4
|
Германия
|
841 915,48
|
+19,6%
|
445 304,6
|
-3,4%
|
5
|
Румыния
|
778 615,54
|
+56,1%
|
429 334.05
|
+43,1%
|
6
|
Португалия
|
714 269.12
|
+3,3%
|
385 076.01
|
-12 %
|
7
|
Греция
|
500 730,69
|
+2,2 раза
|
268 492,93
|
+1,9 раза
|
8
|
Великобритания
|
514 926,69
|
-20,8%
|
237,052.39
|
-39,4%
|
9
|
Ирландия
|
331 558.01
|
+2 раза
|
174 262.24
|
+58 %
|
10
|
Нидерланды
|
223 330,7
|
+32,2%
|
126 482,41
|
+18,4%
|
11
|
Тунис
|
186 998,53
|
-51 %
|
102 302.16
|
-58 %
|
12
|
Франция
|
165 146.12
|
+1,8 раза
|
83 452,4
|
+46,2%
|
13
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-63,4%
|
75 910,84
|
-67,6%
|
14
|
Индонезия
|
130 925,36
|
-52,7%
|
72 131.22
|
-55,4%
|
15
|
Турция
|
119 493,6
|
-66.1
|
59 028.44
|
-69,4%
|
16
|
Швейцария
|
89 696,92
|
-*
|
53 857,85
|
-*
|
17
|
Индия
|
107 486.12
|
-90,2%
|
53 534,4
|
-92,2%
|
18
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
19
|
Болгария
|
79 260,85
|
-*
|
48 231.11
|
-*
|
20
|
Австрия
|
90 177,31
|
+5%
|
42 664,79
|
-11 %
|
Итого
|
16 996 208,46
|
-3,47 %
|
8 938 864,59
|
-18,79 %