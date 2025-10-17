Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в 20 стран 16 млн 996 тыс. 208,46 тонн нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.