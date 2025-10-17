Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

    Энергетика
    • 17 октября, 2025
    • 17:26
    Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

    В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал в 20 стран 16 млн 996 тыс. 208,46 тонн нефти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В ТОП-5 стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть за отчетный период, вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.

    Страны

    Количество (тонн)

    По сравнению с январем-сентябрем 2024 г.

    Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

    По сравнению с январем-сентябрем 2024 г.

    1

    Италия

    9 589 365,7

    +45,8%

    4 992 915,19

    +19,9%

    2

    Чехия

    1 307 899,13

    +4,88 %

    701 374

    -11,2%

    3

    Хорватия

    998 469,46

    -0,7%

    537 768,29

    -14,2%

    4

    Германия

    841 915,48

    +19,6%

    445 304,6

    -3,4%

    5

    Румыния

    778 615,54

    +56,1%

    429 334.05

    +43,1%

    6

    Португалия

    714 269.12

    +3,3%

    385 076.01

    -12 %

    7

    Греция

    500 730,69

    +2,2 раза

    268 492,93

    +1,9 раза

    8

    Великобритания

    514 926,69

    -20,8%

    237,052.39

    -39,4%

    9

    Ирландия

    331 558.01

    +2 раза

    174 262.24

    +58 %

    10

    Нидерланды

    223 330,7

    +32,2%

    126 482,41

    +18,4%

    11

    Тунис

    186 998,53

    -51 %

    102 302.16

    -58 %

    12

    Франция

    165 146.12

    +1,8 раза

    83 452,4

    +46,2%

    13

    Таиланд

    137 785,75

    -63,4%

    75 910,84

    -67,6%

    14

    Индонезия

    130 925,36

    -52,7%

    72 131.22

    -55,4%

    15

    Турция

    119 493,6

    -66.1

    59 028.44

    -69,4%

    16

    Швейцария

    89 696,92

    -*

    53 857,85

    -*

    17

    Индия

    107 486.12

    -90,2%

    53 534,4

    -92,2%

    18

    Дания

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    19

    Болгария

    79 260,85

    -*

    48 231.11

    -*

    20

    Австрия

    90 177,31

    +5%

    42 664,79

    -11 %

    Итого

    16 996 208,46

    -3,47 %

    8 938 864,59

    -18,79 %
    экспорт нефть Азербайджан
