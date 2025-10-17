İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:03
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan 20 ölkəyə 16 milyon 996 min 208,46 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Almaniya və Rumıniya daxil olub.

    Bu ilin 9 ayında Azərbaycan İtaliyaya 4 milyard 992 milyon 915,19 min ABŞ dolları dəyərində 9 milyon 589 min 365,7 ton, Çexiyaya 701 milyon 374 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 307 min 899,13 ton, Xorvatiyaya 537 milyon 768,29 min ABŞ dolları dəyərində 998 min 469,46 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 445 milyon 304,6 min ABŞ dolları dəyərində 841 min 915,48 ton və Rumıniyaya 429 milyon 334,05 min ABŞ dolları məbləğində 778 min 615,54 ton neft tədarük edilib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən

    1

    İtaliya

    9 589 365,7

    +45,8 %

    4 992 915,19

    +19,9 %

    2

    Çexiya

    1 307 899,13

    +4,88 %

    701 374

    -11,2 %

    3

    Xorvatiya

    998 469,46

    -0,7 %

    537 768,29

    -14,2 %

    4

    Almaniya

    841 915,48

    +19,6 %

    445 304,6

    -3,4 %

    5

    Rumıniya

    778 615,54

    +56,1 %

    429 334,05

    +43,1 %

    6

    Portuqaliya

    714 269,12

    +3,3 %

    385 076,01

    -12 %

    7

    Yunanıstan

    500 730,69

    +2,2 dəfə

    268 492,93

    +1,9 dəfə

    8

    Böyük Britaniya

    514 926,69

    -20,8 %

    237 052,39

    -39,4 %

    9

    İrlandiya

    331 558,01

    +2 dəfə

    174 262,24

    +58 %

    10

    Niderland

    223 330,7

    +32,2 %

    126 482,41

    +18,4 %

    11

    Tunis

    186 998,53

    -51 %

    102 302,16

    -58 %

    12

    Fransa

    165 146,12

    +1,8 dəfə

    83 452,4

    +46,2 %

    13

    Tailand

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    14

    İndoneziya

    130 925,36

    -52,7 %

    72 131,22

    -55,4 %

    15

    Türkiyə

    119 493,6

    -66,1

    59 028,44

    -69,4 %

    16

    İsveçrə

    89 696,92

    -*

    53 857,85

    -*

    17

    Hindistan

    107 486,12

    -90,2 %

    53 534,4

    -92,2 %

    18

    Danimarka

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    19

    Bolqarıstan

    79 260,85

    -*

    48 231,11

    -*

    20

    Avstriya

    90 177,31

    +5 %

    42 664,79

    -11 %

    Cəmi

    16 996 208,46

    -3,47 %

    8 938 864,59

    -18,79 %

    -* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

