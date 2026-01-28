"Çelsi"nin futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 14:06
İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Aksel Disasi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.
"Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, "Fiorentina" 27 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.
London təmsilçisində heyətə düşə bilməyən oyunçunun komandadan ayrılacağı gözlənilir. "Vest Hem" də onu transfer etmək niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Aksel Disasi cari mövsüm "Çelsi"nin heyətində meydana çıxmayıb. O, 2022-ci ildə Fransa millisi ilə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.
Son xəbərlər
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03