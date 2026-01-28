İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Çelsi"nin futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 14:06
    Çelsinin futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Aksel Disasi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, "Fiorentina" 27 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    London təmsilçisində heyətə düşə bilməyən oyunçunun komandadan ayrılacağı gözlənilir. "Vest Hem" də onu transfer etmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Aksel Disasi cari mövsüm "Çelsi"nin heyətində meydana çıxmayıb. O, 2022-ci ildə Fransa millisi ilə dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

    Aksel Disasi Fiorentina klubu transfer

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti