İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Samir Əliyev: "Qarabağ" "Liverpul"a qarşı layiqli mübarizə aparacaq"

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 13:42
    Samir Əliyev: Qarabağ Liverpula qarşı layiqli mübarizə aparacaq
    Samir Əliyev

    "Qarabağ" "Liverpul"a qarşı layiqli mübarizə aparacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın U-21 millisinin sabiq baş məşqçisi Samir Əliyev deyib.

    Mütəxəssis Ağdam təmsilçisinin şanslarını dəyərləndirib:

    "Püşkatmadan sonra hər kəs fərqli proqnozlar verirdi. Amma bu gün "Qarabağ" artıq tarix yazaraq 10 xal toplayıb və böyük rəqiblər üzərində qələbələrlə azarkeşləri sevindirib. Demək olar ki, komanda növbəti mərhələni böyük ölçüdə təmin edib. "Qarabağ"ı ağır oyun gözləyir. Düşünürəm ki, komanda artıq böyük təcrübəyə malikdir və bu gün "Liverpul"a qarşı da layiqincə mübarizə aparacaq. Hər kəsə "Qarabağ"ın necə oynayacağı maraqlıdır".

    S.Əliyev rəqibin gücü və oyunun çətinliyi barədə bunları deyib:

    "Premyer Liqa ağır çempionatdır. "Arsenal" yüksəlişdədir. "Mançester Siti", "Çelsi" kimi komandalara qarşı oynamaq çətindir. Amma "Liverpul" dünya futbolunun nəhənglərindən biridir. Heyətdə kifayət qədər keyfiyyətli futbolçular var. İngiltərə çempionatında hazırda istədikləri kimi çıxış edə bilməsələr də, UEFA Çempionlar Liqasında uğurlu göstəriciyə malikdirlər. Növbəti mərhələyə vəsiqəni rəsmiləşdirsələr də, ilk "8-liy"ə düşmək üçün onlara qələbə lazımdır. Doğma meydanda, böyük azarkeş dəstəyi altında oynayacaqlar. Amma Qurban Qurbanovun komandasının öz oyun üslubuna sadiq qalacağını düşünürəm. Əsas məsələ rəqibin bu oyunu diktə etməyə nə qədər imkan verəcəyidir. "Qarabağ" o qədər bizi təəccübləndirib ki, hətta belə oyunlara proqnoz vermək çətindir".

    Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VIII turunun "Liverpul" – "Qarabağ" qarşılaşması bu gün "Enfild"də, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

    Samir Əliyev UEFA Çempionlar Liqası Azərbaycan U-21 millisi

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti