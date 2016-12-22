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    Специалистам SOCAR вручены сертификаты

    Сертификаты вручены 24 специалистам компании, успешно завершившим тренинги

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония вручения сертификатов участникам "Проекта повышения эффективности операций и оптимизации расходов", который реализуется с целью повышения эффективности деятельности предприятий и организаций.

    О этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    "В последние годы был осуществлен ряд успешных проектов по превращению SOCAR в компанию, которая соответствует международным стандартам и владеет самыми передовыми эффективными системами управления и технологиями. Одним из них является "Проект повышения эффективности операций и оптимизации расходов", реализованный в соответствии с договором между SOCAR и международной консалтинговой компанией Ernst&Young в управлениях и на предприятиях компании. В рамках проекта специалисты управлений и предприятий SOCAR приняли участие в тренингах консалтинговой компании, ознакомились с международной практикой ", - говорится в информации.

    На мероприятии с участием руководства управления экономики и учета SOCAR и представителей Ernst&Young вручены сертификаты 24 специалистам компании, успешно завершившим тренинги.       

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