SOCAR выбран основным поставщиком авиатоплива для Минобороны Украины

Подразделение SOCAR в Украине получит за керосин 333 миллиона гривен (более 13 миллионов долларов США)

«Торговый дом «SOCAR Ukraine» выиграл право на поставку 13,25 тысяч тонн авиатоплива для Минобороны Украины во время торгов в системе госзакупок ProZorro.

Подразделение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине получит за керосин 333 миллиона гривен (более 13 миллионов долларов США). Минобороны указывало, что должно быть поставлено топливо марки РТ производства белорусского ОАО «Нафтан» или «Джет А-1» производства литовского Orlen Lietuva и украинского ПАО «Укртатнафта».

Всего Минобороны разыграло поставки 26,46 тысяч тонн авиатоплива. И другую половину выиграли трейдеры «Окко Контракт», «Люкс Країна» и «Эксон ЮК». Первый доставит 6,5 тысяч тонн авиатоплива марки РТ производства белорусского ОАО «Нафтан». «Люкс Країна», в свою очередь, заправит украинскую военную авиацию 3,46 тысяч тонн керосина также белорусского производства или «Джет А-1» от Orlen Lietuva и «Укртатнафты».

Топливо других производителей будет только у «Эксон ЮК». Трейдер пообещал поставить 3,25 тысяч тонн топлива марки «Джет А-1» производства греческой Hellenic Petrolеum и итальянской Sarlux Srl.

«На Украине работает только один НПЗ, Кременчугский. Поэтому отечественные мощности ограничены. А себестоимость производства при этом высокая», — говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, производство авиатоплива на Украине дорогое и НПЗ наращивает сейчас производство дизельного топлива, которое имеет перспективы для роста стоимости.