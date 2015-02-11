​SOCAR в январе выплатила в бюджет 119 млн. манатов

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2015 года Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выплатила в государственный бюджет средства в размере 118,502 млн. манатов. Как сообщает Report, это на 55,076 млн. манатов или же 31,73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в январе текущего года SOCAR перечислила в Государственный фонд социальной защиты 11,931 млн. манатов, что на 1,566 млн. манатов или же 11,6% меньше по сравнению с январем 2014 года.