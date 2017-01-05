SOCAR в прошлом году экспортировал 728 тыс. тонн дизельного топлива

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В декабре 2016 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 52 203 тонны дизельного топлива, 3 471 тонну авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, экспорт дизельного топлива по сравнению с декабрем 2015 года сократился на 43%, авиатоплива - на 57%.

В то же время экспортировано 7 813 тонн (-9%) полиэтилена высокой плотности, 12 369 тонн (+32%) жидкой пиролизной смолы, 6 282 тонны (больше в 3 раза) пропилена, 605 тонн (-53%) изопропилового спирта и 4 580 тонн бутилен-бутадиеновой фракции (+91%).

В целом, за январь-декабрь 2016 года экспортировано 728 374 тонны дизельного топлива, 177 506 тонн авиатоплива, что в годовом выражении меньше на 24,6% и 25% соответственно.

В прошлом году SOCAR экспортировано 2 416 тонн печного мазута, 84 540 тонн полиэтилена высокой плотности, 9 931 тонна изопропилового спирта, 69 946 тонн жидкой пиролизной смолы, 43 837 тонн пропилена и 23 347 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Отметим, что в декабре на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 532,08 доллара, авиатоплива - 493,10 доллара, дизельного топлива - 467,91 доллара, однопроцентного серного мазута - 306,56 доллара, полиэтилена высокой плотности - 1 190 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 575,29 доллара, жидкой пиролизной смолы - 532,08 доллара, пропилена – 725 евро, изопропилового спирта – 900 евро.

В декабре стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 53,60 доллара/баррель, Urals – 52,69 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 54,92 доллара/баррель.