​SOCAR в ноябре завершит разработку программы добычи на следующий год

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) разрабатывает проект программы добычи на 2016 год.

Об этом сообщил Report вице-президент SOCAR по добыче и транспортировке нефти и газа Рахман Гурбанов.

Он отметил, что подготовка программы завершится 15-20 ноября: "Согласно программе, объем бурильных работ на старых и новых месторождениях сохранится в том же объеме. Объем добычи останется на уровне 2014-2015 гг.. Несмотря на то, что операционные компании по-разному подходят к данному вопросу, SOCAR старается урегулировать все вопросы и сохранить добычу на стабильном уровне".

Отметим, что в 2015 году в Азербайджане прогнозируется добыча 40,7 млн. тонн нефти и 30,2 млрд. кубометров газа. На месторождениях SOCAR планируется добыть 8,3 млн. тонн нефти и 6,5 млрд. кубометров газа.