SOCAR в этом году планирует открыть в Украине 6-8 АЗС

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В этом году в Украине планируется открыть 6-8 новых автозаправочных станций (АЗС) под брендом SOCAR.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Delo Игорь Орлов, директор направления розничной торговли SOCAR Ukraine – дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Он напомнил, что в конце января АЗС открылась в Киеве, возле горнолыжной трассы "Протасов Яр".

Он отметил, что цели компании остались неизменными – нарастить количество АЗС до 150: "Наш прогноз по достижению такого покрытия в настоящий момент - 2020 год".

Напомним, что SOCAR Ukraine принадлежит 59 АЗС на территории Украины.