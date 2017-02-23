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    SOCAR в этом году планирует открыть в Украине 6-8 АЗС

    В ближайшие 4 года общее количество АЗС достигнет 150

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В этом году в Украине планируется открыть 6-8 новых автозаправочных станций (АЗС) под брендом SOCAR.

    Как сообщает Report, об этом сказал в интервью Delo Игорь Орлов, директор направления розничной торговли SOCAR Ukraine – дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Он напомнил, что в конце января АЗС открылась в Киеве, возле горнолыжной трассы "Протасов Яр".

    Он отметил, что цели компании остались неизменными – нарастить количество АЗС до 150: "Наш прогноз по достижению такого покрытия в настоящий момент - 2020 год".

    Напомним, что SOCAR Ukraine принадлежит 59 АЗС на территории Украины.   

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