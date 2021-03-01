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SOCAR увеличил прибыль от ненефтяного экспорта до 27%

SOCAR увеличил прибыль от ненефтяного экспорта до 27% В январе этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 14,6 млн долларов США.
Энергетика
1 марта 2021 г. 15:20
SOCAR увеличил прибыль от ненефтяного экспорта до 27%

В январе этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало ненефтяную продукцию на сумму 14,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 3,1 млн долларов США или на 26,9% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Отметим, что за январь 2020 года Управление маркетинга и экономических операций экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 11,5 млн долларов США.

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Версия на английском языке SOCAR's non-oil exports show considerable surge in value
Версия на азербайджанском языке SOCAR bu il qeyri-neft ixracından qazancını 27 %-dək artırıb

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