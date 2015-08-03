​SOCAR увеличил экспорт нефти из России на 43%

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за июль 2015 года экспортировала из порта Супса 84 736,314 тонн сырой нефти, что на 74,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, в июле этого года из порта Джейхан экспортировано 1 196 306,919 тонн сырой нефти, что на 27,7% меньше в сравнении с прошлым годом.

За отчетный период из порта Новороссийск экспортировано 167 711,355 тонн нефти, что на 97,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

В целом, за январь-июль из порта Новороссийск экспортировано 845,758 тыс. тонн или на 42,6% больше, из порта Супса - 1 609,637 тыс. тонн или на 9,9% меньше сырой нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспортированной из порта Джейхан сырой нефти сократился на 13,1% по сравнению с январем-июлем прошлого года и составил 10 400,254 тыс. тонн.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.