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    ​SOCAR увеличил экспорт нефти из порта Новороссийск на 36%

    Госнефтекомпания Азербайджана в прошлом году экспортировала из порта 1,27 млн. тонн сырой нефти

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в 2015 году экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 270 108 тонн сырой нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в декабре 2014 и 2015 годов из этого порта нефть не экспортировалась.

    Несмотря на это, объем экспортированной в прошлом году из порта Новороссийск сырой нефти на 36% превысил показатели аналогичного периода 2014 года.

    Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

    Азербайджанская нефть поставляется в черноморский порт по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, первые поставки нефти на мировой рынок по данному трубопроводу были осуществлены 25 октября 1997 года. 

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