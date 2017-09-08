SOCAR Ukraine выставил в опт дизельное топливо

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine выставил предложение вагонных партий дизельного топлива производства ООО "Газпром нефтехим Салават".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, первые партии продукта стандарта "Евро-5" поставщик предлагал по 23 500 гривен/тонна с ж/д станции Основа (Харьковская обл.).

"Новый источник поставки в Харьковской области обостряет конкуренцию в восточном регионе", – прокомментировали в "Консалтинговой группе А-95".

Как сообщили Report в Торговом доме SOCAR Ukraine в начале этой недели, компания начала поставки дизельного топлива из российского ООО "Газпром нефтехим Салават" через британскую компанию-посредника LVK Centre Limited. Первоначально было поставлено 700 тонн топлива.