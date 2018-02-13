SOCAR Ukraine поставит 5,1 тыс. тонн авиатоплива министерству обороны

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), поставит 5,1 тыс. тонн авиатоплива министерству обороны Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, SOCAR Ukraine стал одним из победителей тендера на закупку 23,1 тыс. тонн авиатоплива, проведенного министерством обороны.

SOCAR Ukraine поставит ресурс по средней цене 29 795 гривен за тонну.

Срок поставки товара с 30 марта-30 апреля 2018 года.