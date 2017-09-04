SOCAR Украина начала поставки дизтоплива из России через британскую компанию

Киев. 4 сентября. REPORT.AZ/ Торговый дом "SOCAR Ukraine" начал поставки дизельного топлива из российского ООО "Газпром нефтехим Салават" через британскую компанию-посредника LVK CENTRE LIMITED, передает украинское бюро Report.

На данный момент уже поставлено первые 700 тонн топлива.

Как сообщили Report в пресс-службе компании SOCAR Ukraine, данный контракт позволяет диверсифицировать поставки дизельного топлива, таким образом ликвидировав монопольное положение другого поставщика дизельного топлива на украинском рынке.

Рынок впервые за три года получил дополнительный источник ресурса, востребованный такими странообразующими отраслями, как сельское хозяйство, транспортный сектор, тяжелая промышленность. В результате выигрывает конечный потребитель топлива в Украине, который получает конкурентно обоснованную цену.

"Процедура закупок и контрактования проведена в соответствии с международными стандартами: обязательная в ТД "SOCAR Ukraine" проверка контрагентов не выявила никаких компрометирующих и порочащих деловую репутацию сведений", - отметили в компании.

В компании также подчеркнули, что партнерство с LVK CENTRE LIMITED – яркий пример реализации на практике подхода "win-win". SOCAR Ukraine диверсифицирует бизнес по поставщикам, конечный потребитель получает обоснованную конкурентную цену, страна – здоровую экономическую систему.

Директор ТД "SOCAR Ukraine" Андрей Бычков обратил внимание на обязательную процедуру проверки контрагентов, которую прошла LVK CENTRE LIMITED.

"SOCAR – глобальная компания, работающая по международным стандартам. Многоуровневая проверка контрагентов является частью процедуры закупок и позволяет предупреждать репутационные и финансовые риски, связанные с деятельностью недобросовестных компаний в отрасли. Со своей стороны, мы делаем все от нас зависящее, чтобы противодействовать их процветанию, исключая партнерство с подобными структурами", - подчеркнул Андрей Бычков.