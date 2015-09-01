​SOCAR Turkey к 2023 году намерен довести объем экспорта до 5 млрд. долларов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ После ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода Star дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey планирует в течение первых пяти лет - до 2023 года - довести объем экспорта до 5 млрд. долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявили в компании. Так, в 2018 году объем экспорта компании прогнозируется в размере 3 млрд. долларов.

Отметим, что компания рассчитывает в 2018 году довести общий оборот до 15 млрд. долларов, а в 2023 году увеличить этот показатель в 2 раза - до 30 млрд. долларов. SOCAR Turkey поставила цель стать самой крупной промышленной компанией Турции, а также довести число сотрудников до 10 тыс. человек.

Отметим, что SOCAR начала деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey. Согласно структуре учредителей компании SOCAR Turkey, 87% SOCAR Turkey Energy A.Ş принадлежит SOCAR. С 14 августа 2015 года банки Goldman Sachs и JP Morgan (Goldman Sachs International) стали владельцами 13%-го пакета акций SOCAR Turkey.