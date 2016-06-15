​SOCAR Trading намерен расширить деятельность в Северной Америке

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Trading намерена расширить деятельность в Северной Америке. Открывшая недавно офис в Калгари компания рассматривает возможность открытия второго офиса в Хьюстоне (США).

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов.

В офисе компании в Калгари работают 15 сотрудников. Здесь ведется торговля местными канадскими сортами сырой нефти, природным газом и производными финансовыми инструментами. Руководит торговыми операциями бывший исполнительный директор PetroChina и BP Гэри Пон.

А.Азимов также выразил отношение к закрытию ряда представительств SOCAR за рубежом. Исполнительный директор отметил, что это часть программы по оптимизации расходов и не имеет отношения к SOCAR Trading.

Он также подчеркнул, что, хотя рынок ожидает роста цены на нефть до 60 долларов за баррель к концу года, не исключено падение цен до 40 долларов/баррель.