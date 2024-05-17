SOCAR проводит диагностику загрязненных почв с целью их очистки

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит вместе с консультантами диагностику загрязненных земель, площадь которых составляет 1 300 гектаров, для их дальнейшей очистки.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) проводит вместе с консультантами диагностику загрязненных земель, площадь которых составляет 1 300 гектаров, для их дальнейшей очистки.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, очистка загрязненных почв, являющихся наследием советской эпохи, будет проводиться в три этапа.

"В рамках диагностики будет установлено какие примеси имеются в этих почвах. Нам помогает ряд институтов. Кроме того, Международная финансовая корпорация (IFC) оказывает поддержку в рамках проекта технической помощи", - сказал Исаев.