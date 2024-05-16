SOCAR провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

SOCAR провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" была проведена акция по посадке деревьев, организованная Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

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