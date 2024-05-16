SOCAR провел акцию по посадке деревьев в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" была проведена акция по посадке деревьев, организованная Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, руководство Госнефтекомпании приняло участие в акции по посадке деревьев на территории нефтегазодобывающего управления "Биби-Эйбат нефть" Производственного объединения "Азнефть".
Отметим, что в соответствии с экологической политикой SOCAR за последние годы в ходе мероприятий по озеленению было посажено более 1 млн деревьев, цветов и кустарников, а в текущем году - 31 642.