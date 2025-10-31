SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%
Энергетика
- 31 октября, 2025
- 12:39
ООО SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за январь-сентябрь этого года экспортировало продукцию на сумму $207 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно данным, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Напомним, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,6 млрд.
Последние новости
12:45
На автозаправке на западе Германии произошел взрыв, есть пострадавшиеДругие страны
12:44
Видео
Дело против Имамоглу вскрыло новые источники финансирования азербайджанской оппозицииВнешняя политика
12:39
SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%Энергетика
12:37
Фото
Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаютсяВнешняя политика
12:31
Суд Черногории отпустил задержанных граждан Азербайджана и ТурцииПроисшествия
12:30
ММ принял изменения в закон "Об ипотеке" в последнем чтенииМилли Меджлис
12:24
Очередная группа переселенцев прибыла в село Хыдырлы - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
12:21
Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениямиВнешняя политика
12:21