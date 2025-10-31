SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%

ООО SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за январь-сентябрь этого года экспортировало продукцию на сумму $207 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Напомним, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,6 млрд.