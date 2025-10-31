Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%

    Энергетика
    • 31 октября, 2025
    • 12:39
    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%

    ООО SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за январь-сентябрь этого года экспортировало продукцию на сумму $207 млн.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно данным, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

    Напомним, что за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,6 млрд.

    экспорт SOCAR Polymer нефтехимия
    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    12:45

    На автозаправке на западе Германии произошел взрыв, есть пострадавшие

    Другие страны
    12:44
    Видео

    Дело против Имамоглу вскрыло новые источники финансирования азербайджанской оппозиции

    Внешняя политика
    12:39

    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы более чем на 7%

    Энергетика
    12:37
    Фото

    Хикмет Гаджиев: Работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией завершаются

    Внешняя политика
    12:31

    Суд Черногории отпустил задержанных граждан Азербайджана и Турции

    Происшествия
    12:30

    ММ принял изменения в закон "Об ипотеке" в последнем чтении

    Милли Меджлис
    12:24

    Очередная группа переселенцев прибыла в село Хыдырлы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    12:21

    Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениями

    Внешняя политика
    12:21

    SOCAR получил около $303 млн дохода от ненефтегазового экспорта

    Энергетика
    Лента новостей