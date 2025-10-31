İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:24
    SOCAR Polymer ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 207 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr sayında bildirilir.

    Bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 14,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 7,3 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 % artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR SOCAR Polymer qeyri-neft

    Son xəbərlər

    12:28
    Video

    Gündəmdə qırmızıdır!

    Biznes
    12:27

    Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıb

    Xarici siyasət
    12:25

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:24

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb

    Energetika
    12:21

    Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idi

    Daxili siyasət
    12:20
    Foto

    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilib

    Xarici siyasət
    12:17
    Foto
    Video

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti