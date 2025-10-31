"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıb
Energetika
- 31 oktyabr, 2025
- 12:24
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 207 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın sentyabr sayında bildirilir.
Bu, 2024-cü ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 14,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 7,3 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,7 % artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Son xəbərlər
12:28
Video
Gündəmdə qırmızıdır!Biznes
12:27
Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan sərhədinə qədər olan hissəsində işlər tamamlanma mərhələsinə çatıbXarici siyasət
12:25
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölübHadisə
12:24
"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 7 %-dən çox artırıbEnergetika
12:21
Şəhid qardaşı: Son döyüşdə iştirakından sonra onun barəsində heç bir məlumat yox idiDaxili siyasət
12:20
Foto
Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilibXarici siyasət
12:17
Foto
Video
I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:17
Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıbRegion
12:16