İsrail Tehrandakı hökumət binalarına silsilə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 13 mart, 2026
- 11:18
İsrail hərbçiləri İran hökumətinin Tehrandakı obyektlərinə silsilə zərbələr endirməyə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) məlumatında deyilir.
"İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda infrastruktura genişmiqyaslı silsilə zərbələr endirməyə başlayıb", - məlumatda qeyd olunub.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
Son xəbərlər
11:39
Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıbMaliyyə
11:38
Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyübMaliyyə
11:37
Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoyduCOP29
11:37
Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilibBiznes
11:36
Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıbİnfrastruktur
11:35
Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"Maliyyə
11:35
FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil veribİnfrastruktur
11:34
Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyibASK
11:34