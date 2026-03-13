İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İsrail Tehrandakı hökumət binalarına silsilə zərbələr endirib

    • 13 mart, 2026
    • 11:18
    İsrail Tehrandakı hökumət binalarına silsilə zərbələr endirib

    İsrail hərbçiləri İran hökumətinin Tehrandakı obyektlərinə silsilə zərbələr endirməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun (IDF) məlumatında deyilir.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranda infrastruktura genişmiqyaslı silsilə zərbələr endirməyə başlayıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

