ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране
Другие страны
- 13 марта, 2026
- 11:13
Израильские военные начали серию ударов по объектам правительства Ирана в Тегеране.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране", - говорится в сообщении.
