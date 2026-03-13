ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

Израильские военные начали серию ударов по объектам правительства Ирана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране", - говорится в сообщении.