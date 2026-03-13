Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    • 13 марта, 2026
    • 11:13
    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Израильские военные начали серию ударов по объектам правительства Ирана в Тегеране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    "Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране", - говорится в сообщении.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İsrail Tehrandakı hökumət binalarına silsilə zərbələr endirib
