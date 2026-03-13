Vasif Qafarov: Yeni sahibkarlıq subyektlərinə lisenziyaların dayandırılması turizm potensialının reallaşmasına imkan vermir
- 13 mart, 2026
- 12:37
Hazırda meşə fondu ərazilərində yeni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə lisenziyaların verilməsi dayandırılıb, bu isə yeni turizm obyektlərinin açılmasının qarşısını alır.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Vasif Qafarov parlamentdə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə hesabatının müzakirəsi zamanı deyib.
Deputat qeyd edib ki, Lerik və Astara rayonlarının böyük turizm potensialı var və bu potensial əsasən rayonların meşə fondu ərazilərindədir:
"Meşə fondu ərazilərində yeni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə lisenziyaların verilməsinin dayandırılması bölgədə yeni turizm obyektlərinin açılmasının qarşısını alır və böyük turizm potensialının reallaşmasına imkan vermir. İndiyədək bu bölgədə fəaliyyət göstərən turizm obyektləri əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə və ölkə iqtisadiyyatına mühüm töhfələr verib. Bunu nəzərə almağınızı və bölgədə turizm sahəsinə yeni investisiyaların cəlb edilməsi üçün meşə fondu ərazilərində yeni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə lisenziyaların verilməsini təmin etməyi xahiş edirəm".