    Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turlarının tarixi açıqlanıb

    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 12:44
    Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turlarının tarixi açıqlanıb

    Kişi və qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunların tarixi açıqlanıb.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) "Report"a verilən məlumata görə, kişilərin yarışında XVIII turun matçları 17-18 martda baş tutacaq.

    Qadınların Yüksək Liqasında isə müntəzəm mövsümün sonuncu - XVIII turu 17, 18 və 19 martı əhatə edəcək.

    Kişilərin Yüksək Liqasında 20 turun yekununda ilk 4 yeri tutacaq komandalar növbəti mərhələyə yüksələcəklər. Qadınların yarışında isə 8 komanda pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanacaq.

    Qeyd edək ki, pley-off mərhələsində 1/4 final və yarımfinallar evdə və səfərdə olmaqla iki qarşılaşmadan ibarət olacaq. İki oyundan sonra komandaların qələbələri bərabər olarsa, qalibi müəyyən etmək üçün "qızıl" set oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda isə bir görüş olacaq.

    17 mart

    Yüksək Liqa (kişilər) | XVIII tur

    16:00. "Neftçi" – "Gənclər"

    18:00. "Ordu" – "Murov Az Terminal"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) idman zalı

    17 mart

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XVIII tur

    17:00. "Turan" – "Murov Az Terminal"

    Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

    18 mart

    Yüksək Liqa (kişilər) | XVIII tur

    17:00. "Azərreyl" – "Xilasedici"

    FHN-nin idman zalı

    18 mart

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XVIII tur (son tur)

    16:00. "Gənclər" – "Azərreyl"

    18:00. "DH Volley" – "Milli Aviasiya Akademiyası"

    AVF-nin idman zalı

    19 mart

    Yüksək Liqa (qadınlar) | XVIII tur (son tur)

    14:00. "Gəncə" – "Abşeron"

    Gəncə İdman Sarayı

