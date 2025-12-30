"SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

ООО "SOCAR Polymer" в январе-ноябре 2025 года экспортировало полимерной продукции на сумму $242,8 млн.

Как передает "Report", об этом говорится в декабрьском выпуске "Экспортного обозрения" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 4,3% больше по сравнению с показателем 11 месяцев 2024 года.

Как сообщалось, экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору за январь-ноябрь 2025 года составил $3,3 млрд, что на 7,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания "SOCAR Polymer" была основана 16 июля 2013 года с целью укрепления развития химической промышленности страны. Производственные мощности компании, включающие заводы по производству полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), расположены на территории Сумгаитского химического промышленного парка (СХИП). Заводы по производству ПП и ПЭВП, имеющие производственную мощность 184 и 120 тыс. тонн в год соответственно, были введены в эксплуатацию в июле 2018 года и феврале 2019 года.