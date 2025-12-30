Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 10:40
    SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы на 4,3%

    ООО "SOCAR Polymer" в январе-ноябре 2025 года экспортировало полимерной продукции на сумму $242,8 млн.

    Как передает "Report", об этом говорится в декабрьском выпуске "Экспортного обозрения" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно отчету, это на 4,3% больше по сравнению с показателем 11 месяцев 2024 года.

    Как сообщалось, экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору за январь-ноябрь 2025 года составил $3,3 млрд, что на 7,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Компания "SOCAR Polymer" была основана 16 июля 2013 года с целью укрепления развития химической промышленности страны. Производственные мощности компании, включающие заводы по производству полипропилена (ПП) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), расположены на территории Сумгаитского химического промышленного парка (СХИП). Заводы по производству ПП и ПЭВП, имеющие производственную мощность 184 и 120 тыс. тонн в год соответственно, были введены в эксплуатацию в июле 2018 года и феврале 2019 года.

    полимеры экспорт SOCAR Polymer доходы ненефтяной экспорт
    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 4 %-dən çox artırıb

    Последние новости

    10:57

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    10:57
    Фото

    Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

    Инфраструктура
    10:55

    Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:54

    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    10:48

    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    10:46

    Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    10:43

    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    10:35

    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    Лента новостей