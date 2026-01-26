Юсиф Абдуллаев: Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции в Израиль на 27%
Бизнес
- 26 января, 2026
- 17:03
Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Израиль в январе-ноябре 2025 года увеличился на 27%.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на азербайджано-израильском бизнес-форуме в Баку.
По его словам, в 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Израилем составил $78 млн.
"Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Израиль в январе-ноябре 2025 года вырос на 27% и достиг примерно $20,3 млн. Этот показатель в том же периоде 2024 года составил $16 млн. Объем взаимных инвестиций составляет примерно $600 млн", - отметил Абдуллаев.
