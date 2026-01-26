Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:00
    В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

    В Азербайджане запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, использование электронных сигарет и их компонентов.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "О табаке и табачных изделиях".

    Согласно закону, электронные сигареты с содержанием никотина включаются в понятие табачных изделий.

    Так, электронная сигарета – это продукт, предназначенный для ввода в организм человека пара с содержанием никотина или без содержания никотина через дыхательные пути, и предназначенный для использования с помощью устройства с мундштуком или другими компонентами, включая картридж и флакон или без них. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз, либо могут быть повторно заполнены одноразовыми картриджами.

    В проекте отмечается, что нагреваемые табачные изделия не будут считаться электронными сигаретами.

    Подчеркивается, что нагреваемое табачное изделие - это продукт, состоящий из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенный для поступления в организм человека через дыхательные пути никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма.

    Уточнение понятий и определение новых понятий позволит более точно классифицировать и дифференцировать табачные изделия, включая нагреваемые табачные изделия, а также электронные сигареты в юридической практике.

    Закон вступит в силу 1 апреля 2026 года.

    электронные сигареты запрет никотин запрет на вейпы
    Azərbaycanda elektron siqaret qadağası təsdiqlənib
    Ban on e-cigarettes approved in Azerbaijan

    Последние новости

    18:07

    ЦАХАЛ вернул из сектора Газа останки последнего заложника

    Другие страны
    17:56

    ПРООН запускает новую программу в Армении с бюджетом в $100 млн

    В регионе
    17:55

    В Азербайджане утверждены штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

    Внутренняя политика
    17:51
    Фото

    Обсуждены возможности сотрудничества между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев

    Внешняя политика
    17:50

    Аркадаг присоединился к декларации COP29 по "Умным городам" SPECA

    Внешняя политика
    17:44

    Число погибших в США из-за шторма возросло до 18 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    17:41

    AYNA: В Баку рост микромобильности измеряется миллионами километров

    Инфраструктура
    17:39

    Сийярто: Венгрия подаст иск в Суд ЕС против плана REPowerEU

    Другие страны
    17:38

    В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

    АПК
    Лента новостей