    Создание и содержание ERİS в Азербайджане будет осуществляться за счет внебюджетных доходов

    • 26 января, 2026
    • 17:12
    Создание и содержание ERİS в Азербайджане будет осуществляться за счет внебюджетных доходов

    Расходы, связанные с созданием и содержанием Электронной информационной системы конкуренции (ERİS), будут осуществляться за счет внебюджетных доходов Государственного агентства по антимонопольной контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

    Как сообщает Report, это отражено в "Положении об электронной информационной системе конкуренции", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, ERİS будет формироваться и функционировать на основе принципов, указанных в "Правилах формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденных указом президента №263 от 12 сентября 2018 года.

    Кроме того, данное Положение будет применяться к информационным ресурсам и системам, содержащим информацию с ограниченным доступом, а также к объектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими эти сферы.

