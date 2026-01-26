В Азербайджане уточнен порядок штрафов за незаконное использование слова "адвокат"

В Азербайджане утверждены поправки к порядку наложения штрафов за незаконное использование наименования "адвокат".

Как сообщает, что президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоП).

Таким образом, за использование лицом, не являющимся членом Коллегии адвокатов, слова "адвокат" и выражений с его употреблением, а также их переводов на другие языки - как в отношении самого лица, так и в наименовании организации - с целью получения дохода будут применяться штрафы:

- к физическим лицам - от 200 до 300 манатов;

- к должностным лицам - от 600 до 800 манатов.

Согласно предыдущему закону, за использование наименования "адвокат" с целью получения дохода лицом, не обладающим соответствующим статусом в порядке, установленном Законом "Об адвокатах и адвокатской деятельности", на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 300 манатов, на должностных лиц - от 600 до 800 манатов.