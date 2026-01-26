Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Азербайджане уточнен порядок штрафов за незаконное использование слова "адвокат"

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:18
    В Азербайджане уточнен порядок штрафов за незаконное использование слова адвокат

    В Азербайджане утверждены поправки к порядку наложения штрафов за незаконное использование наименования "адвокат".

    Как сообщает, что президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоП).

    Таким образом, за использование лицом, не являющимся членом Коллегии адвокатов, слова "адвокат" и выражений с его употреблением, а также их переводов на другие языки - как в отношении самого лица, так и в наименовании организации - с целью получения дохода будут применяться штрафы:

    - к физическим лицам - от 200 до 300 манатов;

    - к должностным лицам - от 600 до 800 манатов.

    Согласно предыдущему закону, за использование наименования "адвокат" с целью получения дохода лицом, не обладающим соответствующим статусом в порядке, установленном Законом "Об адвокатах и адвокатской деятельности", на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 300 манатов, на должностных лиц - от 600 до 800 манатов.

    Vəkil adından qanunsuz istifadəyə görə cərimələrin əhatə dairəsi genişləndirilib

    Лента новостей