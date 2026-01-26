Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 16:53
    В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией

    В Азербайджане за открытые призывы в интернете к занятию проституцией будет применяться административный штраф.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках.

    Согласно новым нормам, за размещение в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях открытых призывов к занятию проституцией, а также за публичную демонстрацию предложений о таких услугах предусмотрен штраф в размере 500 манатов.

