В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией
Внутренняя политика
- 26 января, 2026
- 16:53
В Азербайджане за открытые призывы в интернете к занятию проституцией будет применяться административный штраф.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Кодекс об административных проступках.
Согласно новым нормам, за размещение в интернете или информационно-телекоммуникационных сетях открытых призывов к занятию проституцией, а также за публичную демонстрацию предложений о таких услугах предусмотрен штраф в размере 500 манатов.
