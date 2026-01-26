В Азербайджане введено новое требование для потребителей финуслуг

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, принятый Милли Меджлисом 30 декабря 2025 года.

    Как сообщает Report, согласно обновленному Кодексу, при открытии счета или оказании финансовых услуг физическим и юридическим лицам финансовыми институтами, необходимые сведения и документы для определения резидентства лица с целью реализации международных договоров Азербайджанской Республики, предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией, а также информация об изменениях, влекущих изменение статуса резидентства лица, должны быть представлены лицом в финансовое учреждение в течение 30 дней со дня возникновения изменений.

    Привлечение лиц к административной ответственности за предоставление финансовому институту недостоверных и (или) искаженных сведений и документов, или непредставление сведений и документов по изменениям, приводящим к изменению статуса резидентства, в срок, установленный статьей 76-1.2 настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

    Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

    Azərbaycanda maliyyə xidmətlərinin istehlakçılarına yeni tələb qoyulub

