"SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 4 %-dən çox artırıb
Energetika
- 30 dekabr, 2025
- 10:22
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 242,8 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında bildirilir.
Bu, 2024-cü ilin ilk 11 ayı ilə müqayisədə 10,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,3 % çoxdur.
11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
