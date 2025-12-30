İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 4 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 30 dekabr, 2025
    • 10:22
    SOCAR Polymer ixrac gəlirlərini 4 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 242,8 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın dekabr sayında bildirilir.

    Bu, 2024-cü ilin ilk 11 ayı ilə müqayisədə 10,1 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,3 % çoxdur.

    11 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % artaraq 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR Polymer İxrac İcmalı ixrac
    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Son xəbərlər

    10:55

    Ahror Burxanov: Bakı və Daşkənd enerji və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində yeni layihələr hazırlayır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    10:53

    ABŞ-də hava şəraiti səbəbindən minlərlə aviareys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycanın özəl şirkətləri qeyri-neft məhsullarının ixracını 50 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:51

    Azərbaycan Premyer Liqasının vərəqə mənzərəsi: Ən çox cəzalanan klublar bəlli olub - ARAŞDIRMA

    Futbol
    10:50

    Sabah Bakıda atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    10:45

    ASCO-nun "Qafur Məmmədov" gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:45
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 il sonra ilk dəfə Yeni il tədbiri keçirilib

    Qarabağ
    10:38

    Birmarket böyük lotereyanın ikinci avtomobil qalibini müəyyənləşdirdi

    Biznes
    10:34

    Gürcüstanda Azərbaycan vətəndaşları da daxil olmaqla 63 əcnəbi deportasiya edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti