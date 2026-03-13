İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanda fərdi uçota alınmış sığortaolunanların sayı 2 ayda 23 min nəfər artıb

    İqtisadiyyat
    • 13 mart, 2026
    • 10:33
    Azərbaycanda fərdi uçota alınmış sığortaolunanların sayı 2 ayda 23 min nəfər artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda fərdi uçot sistemində qeydiyyata alınmış sığortaolunanların sayı 22,7 min nəfər artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu il martın 1-nə uçota alınmış sığortaolunanların sayı 5,3 milyon nəfərdən çox olub.

    Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda fərdi uçot sistemində uçota alınmış sığortaolunanların sayı 164,7 min nəfərdən çox və yaxud 3,2 % artıb.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Uçot sistemi
    В Азербайджане выросло число застрахованных лиц в системе индивидуального учета

    Son xəbərlər

    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti