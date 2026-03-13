В Азербайджане выросло число застрахованных лиц в системе индивидуального учета

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 22,7 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, по состоянию на 1 марта число зарегистрированных застрахованных превысило 5,3 млн человек.

В 2025 году в Азербайджане число застрахованных в системе индивидуального учета превысило предыдущий показатель на 164,7 тыс. человек (3,2%).