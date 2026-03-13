Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане выросло число застрахованных лиц в системе индивидуального учета

    Экономика
    • 13 марта, 2026
    • 11:06
    В Азербайджане выросло число застрахованных лиц в системе индивидуального учета

    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 22,7 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, по состоянию на 1 марта число зарегистрированных застрахованных превысило 5,3 млн человек.

    В 2025 году в Азербайджане число застрахованных в системе индивидуального учета превысило предыдущий показатель на 164,7 тыс. человек (3,2%).

    Azərbaycanda fərdi uçota alınmış sığortaolunanların sayı 2 ayda 23 min nəfər artıb
