В Азербайджане выросло число застрахованных лиц в системе индивидуального учета
Экономика
- 13 марта, 2026
- 11:06
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года число застрахованных лиц, зарегистрированных в системе индивидуального учета, увеличилось на 22,7 тыс. человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, по состоянию на 1 марта число зарегистрированных застрахованных превысило 5,3 млн человек.
В 2025 году в Азербайджане число застрахованных в системе индивидуального учета превысило предыдущий показатель на 164,7 тыс. человек (3,2%).
