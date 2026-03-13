İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Bruner: Aİ zərurət yaranarsa Ermənistana əlavə dəstək göstərməyə hazırdır

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 10:31
    Bruner: Aİ zərurət yaranarsa Ermənistana əlavə dəstək göstərməyə hazırdır

    Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Ermənistan arasında sərhəd idarəetməsi və təhlükəsizlik kimi sahələrdə praktiki əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının daxili işlər və miqrasiya üzrə komissarı Maqnus Bruner İrəvanda "Armenpress"ə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropanın Sərhəd və Sahil Mühafizəsi Agentliyi ("Frontex"), Aİ-nin Hüquq-Mühafizə Sahəsində Əməkdaşlıq Agentliyi ("Europol") Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları və sərhədçiləri ilə əməkdaşlığa hazırdır.

    "Eyni zamanda, Aİ zərurət yarandığı halda əlavə dəstək göstərə də bilər. Yaxın Şərqdə davam edən böhran əlavə humanitar və miqrasiya təzyiqi yarada bilər. Belə hallarda biz humanitar ehtiyaclara adekvat cavab vermək üçün Ermənistanla sıx əməkdaşlığı davam etdirəcəyik", - o bildirib.

    M.Bruner həmçinin qeyd edib ki, Aİ-nin 60-dan çox ölkə ilə vizasız rejim haqqında sazişləri var və hazırda Ermənistanla viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə danışıqlar aparılır: "Bu, Ermənistan vətəndaşları üçün təhsil, biznes, turizm və mədəni mübadilə sahələrində yeni imkanlar yaradacaq, həmçinin Ermənistan ilə Aİ arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək".

    Maqnus Bruner Avropa İttifaqı Frontex Avropa İttifaqı Hüquq Mühafizə Orqanları üzrə Əməkdaşlıq Agentliyi (Avropol)
    Брунер: Есть потенциал для расширения сотрудничества ЕС-Армения по безопасности
    Brunner: There is potential for expanding EU-Armenia security cooperation

    Son xəbərlər

    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti