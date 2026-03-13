Брунер: Есть потенциал для расширения сотрудничества ЕС-Армения по безопасности

Существует большой потенциал для углубления практического сотрудничества между ЕС и Арменией в таких областях, как управление границами и безопасность.

Как передает Report, об этом в интервью Armenpress заявил комиссар Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Брунер в Ереване.

По его словам, Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex), Агентство ЕС по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол) готовы взаимодействовать с армянскими правоохранительными органами и пограничниками.

"Мы находимся на заключительном этапе переговоров о рабочем соглашении с Frontex, которое укрепит сотрудничество в области управления границами. И наконец, всего две недели назад мы утвердили повестку дня по борьбе с терроризмом, в которой подчеркивается наша твердая приверженность сотрудничеству с международными партнерами в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", - сказал евокомиссар.

Вместе с тем ЕС готов оказать и дополнительную поддержку в случае необходимости. Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке может создать дополнительное гуманитарное и миграционное давление. В подобных ситуациях мы продолжим тесно сотрудничать с Арменией для адекватного реагирования на гуманитарные потребности.

Брунер также отметил, что ЕС имеет соглашения о безвизовом режиме с более чем 60 странами, и сейчас ведутся переговоры с Арменией по либерализации визового режима. Если этот темп реформ сохранится, безвизовый режим станет реальной перспективой уже в ближайшие годы.

"Это создаст новые возможности для граждан Армении в сферах образования, бизнеса, туризма и культурного обмена, а также еще больше укрепит связи между Арменией и Европейским союзом", - отметил он.