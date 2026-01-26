Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Президент Азербайджана утвердил наказания за неуважение к обществу в соцсетях

    Внутренняя политика
    • 26 января, 2026
    • 17:12
    Президент Азербайджана утвердил наказания за неуважение к обществу в соцсетях

    Утверждено применение штрафов и административных арестов за действия, выражающие открытое неуважение к обществу в социальных сетях.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

    Согласно закону, действия, выражающие открытое неуважение к обществу, но не сопровождающиеся применением насилия в отношении физических лиц или угрозой такого насилия, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, будут считаться мелким хулиганством и подлежать административному аресту и штрафу. Такое мелкое хулиганство будет наказываться штрафом в размере от 50 до 100 манатов, а в случаях, когда, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, эти меры будут признаны недостаточными, будет применяться административный арест на срок до 15 суток.

    Согласно документу, за действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу, если они массово распространяются через интернет-ресурсы, включая непристойные выражения, жесты или демонстрацию частей тела в неподобающем виде, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 манатов. Если с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя применение указанных мер будет признано недостаточным, назначается административный арест на срок до 30 суток.

    За повторное совершение нарушения в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания, будет назначаться штраф в размере от 1 000 до 2 000 манатов, а если применение этих мер будет признано недостаточным, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя будет применен административный арест на срок от одного до двух месяцев.

    Согласно добавленному примечанию, дополнения применяются только в случае, когда указанные деяния не являются уголовно наказуемыми.

