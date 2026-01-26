Яэль Равиа-Садок: В 2026 году планируется бизнес-делегация Азербайджана в Израиль - ЭКСКЛЮЗИВ

Очередное заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии пройдет в Азербайджане.

Об этом в интервью Report заявила заместитель генерального директора и глава отдела экономической дипломатии в МИД Израиля Яэль Равиа-Садок.

Она также подчеркнула, что страны нацелены на укрепление экономического партнерства, в частности, планируется организация бизнес-делегаций.

"В 2026 году совместно с Azpromo мы планируем организовать бизнес-делегацию в Израиль и открыть возможности для инвестиций в инфраструктурные проекты", - сказала Равиа-Садок.

По ее словам, Израиль уже инвестирует в различные сферы в Азербайджане, в том числе в водные ресурсы, кибербезопасность и сельское хозяйство.

"Речь идет не о начале, а о продолжении и углублении нашего сотрудничества. Когда израильские компании видят Азербайджан, они воспринимают его как союзника, основанного на взаимном уважении и доверии", - сказала она.

Говоря о прошедшем в Баку израильско-азербайджанском бизнес форуме, она подчеркнула, что многие компании впервые принимали в нем участие.

"Большинство прибывших в составе делегаций компании - новички на азербайджанском рынке. Тем не менее нам удалось собрать сильнейшие, наиболее интересные израильские компании с большим международным опытом, которые рассматривают Азербайджан как хаб возможностей" , - сказала заместитель.

Она подчеркнула, что товарооборот между двумя государствами утроился за последние 4 года.

"При этом, потенциал далеко не исчерпан и нам есть куда расти и выводить торговлю на новые уровни", - отметила она.

Отметим, что четвертое заседание межправительственной комиссии состоялось в Израиле в ноябре 2025 года.