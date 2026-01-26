Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Яэль Равиа-Садок: В 2026 году планируется бизнес-делегация Азербайджана в Израиль - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 16:49
    Очередное заседание азербайджано-израильской межправительственной комиссии пройдет в Азербайджане.

    Об этом в интервью Report заявила заместитель генерального директора и глава отдела экономической дипломатии в МИД Израиля Яэль Равиа-Садок.

    Она также подчеркнула, что страны нацелены на укрепление экономического партнерства, в частности, планируется организация бизнес-делегаций.

    "В 2026 году совместно с Azpromo мы планируем организовать бизнес-делегацию в Израиль и открыть возможности для инвестиций в инфраструктурные проекты", - сказала Равиа-Садок.

    По ее словам, Израиль уже инвестирует в различные сферы в Азербайджане, в том числе в водные ресурсы, кибербезопасность и сельское хозяйство.

    "Речь идет не о начале, а о продолжении и углублении нашего сотрудничества. Когда израильские компании видят Азербайджан, они воспринимают его как союзника, основанного на взаимном уважении и доверии", - сказала она.

    Говоря о прошедшем в Баку израильско-азербайджанском бизнес форуме, она подчеркнула, что многие компании впервые принимали в нем участие.

    "Большинство прибывших в составе делегаций компании - новички на азербайджанском рынке. Тем не менее нам удалось собрать сильнейшие, наиболее интересные израильские компании с большим международным опытом, которые рассматривают Азербайджан как хаб возможностей" , - сказала заместитель.

    Она подчеркнула, что товарооборот между двумя государствами утроился за последние 4 года.

    "При этом, потенциал далеко не исчерпан и нам есть куда расти и выводить торговлю на новые уровни", - отметила она.

    Отметим, что четвертое заседание межправительственной комиссии состоялось в Израиле в ноябре 2025 года.

    Yael Ravia-Sadok: "Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin İsrailə səfəri planlaşdırılır" - EKSKLÜZİV
    Yael Ravia-Zadok: Azerbaijani business delegation planned for Israel in 2026 - EXCLUSIVE

