SOCAR планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в 2019 году

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ К концу этого года будет завершена стадия Pre-FEED (Preliminary Front End Engineering Design), а к середине следующего года – стадия FEED нового проекта нефтехимического комплекса, который Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует реализовать в Измире, Турция.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов.

По его словам, работа над реализацией этого проекта продолжается в соответствии с планом: "После того как станет известна конфигурация в конце 2018 года - начале 2019 года, в 2019 году начнется строительство, а в 2023 году мы планируем запустить новый комплекс".

З.Гахраманов добавил, что решение об инвестировании в проект будет принято в сентябре-октябре следующего года. Он также отметил, что в этом году ожидается достижение рекордного показателя на нефтехимическом комплексе Petkim: "В последние два года Petkim успешно функционирует. В этом году мы ожидаем рекордного показателя".