SOCAR и Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из ведущих мировых компаний Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании в области сетевых решений и программного обеспечения с целью реализации инициатив цифровой трансформации и в

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из ведущих мировых компаний Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании в области сетевых решений и программного обеспечения с целью реализации инициатив цифровой трансформации и внедрения новых технологий.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Меморандум предусматривает возможности сотрудничества между SOCAR и Cisco Systems Inc в области создания технологической инфраструктуры, безопасной цифровой трансформации, устойчивых ИТ, а также удобного взаимодействия с пользователем.