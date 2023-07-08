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SOCAR и Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании

SOCAR и Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из ведущих мировых компаний Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании в области сетевых решений и программного обеспечения с целью реализации инициатив цифровой трансформации и в
Энергетика
8 июля 2023 г. 14:35
SOCAR и Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и одна из ведущих мировых компаний Cisco Systems Inc подписали меморандум о взаимопонимании в области сетевых решений и программного обеспечения с целью реализации инициатив цифровой трансформации и внедрения новых технологий.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

Меморандум предусматривает возможности сотрудничества между SOCAR и Cisco Systems Inc в области создания технологической инфраструктуры, безопасной цифровой трансформации, устойчивых ИТ, а также удобного взаимодействия с пользователем.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Cisco Systems Inc. sign MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ilə “Cisco Systems Inc” arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

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