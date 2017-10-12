SOCAR экспортирует 1,3 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в следующем году - ДОПОЛНЕНО

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Первая новость опубликована в 12:34

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В следующем году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует экспортировать 1,3 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

"SOCAR не планирует в будущем прекращать эксплуатацию нефтепровода Баку-Новороссийск. В 2018 году по этому трубопроводу будет экспортировано 1,3 млн тонн нефти", - сказал глава отдела.

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По словам представителя компании, они уже несколько лет ведут переговоры с российской стороной о возможности реверсивных поставок в направлении Баку-Новороссийск: "Пока экономическая ситуация не позволяет нам это сделать, но подобные переговоры мы продолжаем".