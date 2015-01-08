SOCAR бурит две новые скважины на суше

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Трест комплексных буровых работ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) приступил к бурению двух новых скважин на месторождениях Остров Пираллахи-суша и Джахандар-Зарат. Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

Проектная глубина скважины №1174 на месторождении Остров Пираллахи-суша, бурение которой будет осуществляться до продуктивного пласта Кирмакинской свиты по заказу Нефтегазодобывающего управления "Абшероннефть", составит 910 метров. Проектная глубина скважины №1787 на месторождении Джахандар-Зарат, бурение которой будет осуществляться до продуктивного пласта Майкопской свиты по заказу Нефтегазодобывающего управления "Сиязаньнефть", составит 1 250 метров.

По расчетам геологов, суточный дебит каждой скважины составит 4 тонны нефти.

