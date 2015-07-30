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    Шотландский исследователь: Азербайджан может сыграть важную роль в поисках США и ЕС альтернативы российскому газу

    Стивен Макмиллан: Партнерство ЕС с Азербайджаном будет иметь важное значение для Запада

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "США и ЕС принимают большие усилия, чтобы найти замену российскому газу и в этом плане Азербайджан наравне с Норвегией может сыграть решающую роль в этом поиске".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал шотландский исследователь Стивен Макмиллан.

    Он напомнил о существовании проектов TANAP и TAP, которые будут поставлять газ из Азербайджана в Турцию, Грецию, Албанию и Италию.

    С.Макмиллан привел заявление Европейского совета по международным отношениям, в котором говорится, что Азербайджан является лучшим поставщиком в соответствии со стратегией ЕС по диверсификации импорта газа: "Это партнерство будет иметь важное значение для Запада, чтобы убедиться, что Азербайджан продолжит сотрудничество с западными энергетическими корпорациями в будущем".

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